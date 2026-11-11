Командир батальона имени Шаймуратова удостоен высшей награды ДНР

Эту новость с гордостью прокомментировал на Прямой линии Глава Башкортостана Радий Хабиров, отметив, что для него это событие вызывает искренние эмоции.

«Батальон в грязи, в крови, в боли прошёл очень тяжёлый боевой путь. Мне сегодня пришла новость: командиру батальона, у него позывной "Нугуш", присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики», — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава республики напомнил, что батальон имени Минигали Шаймуратова стал первым формированием из Башкирии, отправившимся на защиту Донбасса. По его словам, бойцы прошли через серьёзные испытания и заслужили признание не только среди земляков, но и у жителей наших новых территорий.

Звание Герой Донецкой Народной Республики является самой высокой наградой республики и вручается за исключительные заслуги перед народом и государством. Награждённые получают медаль «Золотая звезда» Героя ДНР.