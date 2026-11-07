Суббота, 7 Ноября 2026
Уфа
+2 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
09:20 (UTC+5), 07 Ноября 2026

Студенты из Башкирии смогут задать свои вопросы Радию Хабирову

Глава Башкортостана Радий Хабиров 18 ноября встретится в Москве со студентами-выходцами из республики. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил министр молодежной политики РБ Вито Сабиров.

Добавить в предпочтительные источники Google
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ, архивное фото
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ, архивное фото
Галина Бахшиева
Прослушать статью:
«Студенты-выходцы из Башкортостана смогут задать свои вопросы Главе республики️. Открытый диалог с Главой Республики Радием Хабировым пройдёт на ежегодном форуме „Яҡташ“ в Москве. Участниками станут студенты и аспиранты из Башкортостана, получающие образование в столичных вузах», — уточнил Вито Сабиров.

Молодежи расскажут о возможностях развития и самореализации в родной республике. Студенты технических специальностей узнают об актуальных запросах региона и смогут получить предложения по стажировкам и трудоустройству.

Форум состоится 18 ноября в Московском политехническом университете. Начало в 16:30 ч.

️Регистрация доступна по ссылке до 13 ноября.

«Необходимо дождаться подтверждения регистрации. Вход по приглашениям, количество мест ограничено», — добавил Вито Сабиров.

Напомним, 19 ноября прошлого года в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками молодежного образовательного форума «Яҡташ». Тогда на встречу с руководителем региона пришли более 700 студентов – выходцев из Башкортостана, обучающихся в ведущих вузах Москвы.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru