Студенты из Башкирии смогут задать свои вопросы Радию Хабирову

«Студенты-выходцы из Башкортостана смогут задать свои вопросы Главе республики️. Открытый диалог с Главой Республики Радием Хабировым пройдёт на ежегодном форуме „Яҡташ“ в Москве. Участниками станут студенты и аспиранты из Башкортостана, получающие образование в столичных вузах», — уточнил Вито Сабиров.
Молодежи расскажут о возможностях развития и самореализации в родной республике. Студенты технических специальностей узнают об актуальных запросах региона и смогут получить предложения по стажировкам и трудоустройству.
Форум состоится 18 ноября в Московском политехническом университете. Начало в 16:30 ч.
️Регистрация доступна по ссылке до 13 ноября.
«Необходимо дождаться подтверждения регистрации. Вход по приглашениям, количество мест ограничено», — добавил Вито Сабиров.
Напомним, 19 ноября прошлого года в Москве Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с участниками молодежного образовательного форума «Яҡташ». Тогда на встречу с руководителем региона пришли более 700 студентов – выходцев из Башкортостана, обучающихся в ведущих вузах Москвы.
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