Заместителям спикера башкирского парламента добавили полномочий

Госсобрание Башкортостана приняло постановление о внесении изменений в действующий регламент работы парламента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Поправки затрагивают ключевые процедуры рассмотрения законопроектов, распределение полномочий между руководящими должностными лицами и порядок взаимодействия постоянных комитетов с субъектами законодательной инициативы. Согласно документу, существенно скорректированы полномочия заместителей председателя Госсобрания. Теперь они вправе по предложению профильного постоянного комитета направлять законопроекты субъектам права законодательной инициативы. В том числе с установлением срока для подготовки отзывов, предложений и поправок. Кроме того, по заключению ответственного комитета зампредседателя Курултая может вернуть законопроект инициатору. Речь идет о случаях, прямо предусмотренных регламентом.

Важным нововведением стало закрепление механизма замещения. Так, один из заместителей председателя Госсобрания по поручению главы парламента теперь может временно исполнять обязанности другого заместителя, если тот отсутствует или по другим причинам не может выполнять свои функции. Также заместители наделены кураторскими полномочиями.

Существенно уточнен и порядок работы с поступающими проектами законов и постановлений. Среди других изменений – уточнение формулировок в ряде статей регламента, а также дополнение норм, касающихся информирования и порядка присутствия на заседаниях.

Внесенные изменения направлены на повышение прозрачности законотворческого процесса и оптимизацию сроков рассмотрения законодательных инициатив. Ознакомиться с полным текстом документа можно на официальном интернет-портале правовой информации Башкортостана.