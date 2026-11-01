Что изменится в жизни россиян с 1 ноября 2026 года

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём канале в МАХ рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре. Среди них — меры, направленные на совершенствование миграционной политики.

Как сообщил спикер парламента, более чем в два раза расширяется перечень статей КоАП, предусматривающих помимо штрафа выдворение иностранных граждан из России за совершение правонарушений. Ранее такая мера ответственности применялась по 22 статьям, теперь — по 45. В их число вошли, в частности, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции или военнослужащего, распространение в интернете информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность, нарушение общественного порядка, публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, призывы к санкциям, а также дискриминация.

«Это будет способствовать повышению общественной безопасности в нашей стране и наведению порядка в миграционной сфере. Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать наши законы, знать русский язык, с уважением относиться к культуре, традициям», — уверен председатель ГД.

Помимо этого, по словам Володина, заработает ряд законов, направленных на защиту прав граждан.

Так, с 1 ноября федеральное казначейство будет обязано направлять в информационную систему о государственных и муниципальных платежах сведения об их уплате не позднее чем через час после того, как распоряжение об этом принято к исполнению.

Кроме того, 2 ноября завершается эксперимент по автоматизации процесса управления льготными и субсидированными пассажирскими перевозками на воздушном транспорте. Он уточнил, что результатом эксперимента должно стать сокращение сроков подтверждения права на льготу при покупке гражданами авиабилетов, а также создание в будущем специализированной цифровой платформы.

Также с ноября 2026 года станет больше оснований для предоставления бюро кредитных историй (БКИ) кредитного отчета. БКИ будут обязаны по запросу ФССП России направлять данные для проверки сведений о нарушениях правил возврата просроченной задолженности через единую электронную систему.