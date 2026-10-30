Глава Башкирии выступил на форуме «Дни креативной экономики» в Петербурге

30 октября в Санкт-Петербурге Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в деловой программе международного форума «Дни креативной экономики». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Мероприятие, организованное минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, направлено на поддержку творческого сектора – содействие реализации отраслевых инициатив, подготовку кадров, обмен передовым опытом.

В рамках деловой программы Глава Башкортостана принял участие в сессии «Креативная карта России: где и как рождаются новые точки роста», модератором которой выступила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

– Сегодня креативная экономика даёт 4,2 процента валового внутреннего продукта. В денежном выражении это больше 8 трлн рублей. За пять лет выручка творческих индустрий выросла более чем в 2,5 раза, а объём инвестиций в эту сферу – в 4,3 раза. К 2030 году доля креативного сектора должна достичь 6 процентов ВВП, а к 2036 году, согласно Стратегии развития креативной экономики, уже 7,7 процента, – отметила Светлана Чупшева. – Больше 55 процентов добавленной стоимости сегодня производится в Москве, почти 80 процентов – в десяти регионах страны. Стратегия ставит целью создание возможностей поддержки и развития креативных индустрий во всех субъектах Российской Федерации.

Глава Башкортостана выразил признательность Агентству стратегических инициатив за внимание к творческому сектору и содействие в реализации проектов. В своём выступлении Радий Хабиров рассказал о новых тенденциях развития отрасли.

– Действия государства в отношении поддержки креативных индустрий дали необычный эффект, просто потрясающий, связанный с национальным развитием. Это очевидно проявляется в народных художественных промыслах. Креативные индустрии очень сильно развиваются благодаря тому, что мы начали, что называется, копать вглубь, изучать историческое творчество предков, которые созидали тысячелетиями, – отметил руководитель региона. – Мы объявили в Башкортостане дни национального костюма и национального танца, День курая, День эпоса «Урал-батыр». Это тоже точки роста, подобные которым сегодня формируют многие регионы.