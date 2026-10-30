Глава Башкирии выступил на форуме «Дни креативной экономики» в Петербурге

30 октября в Санкт-Петербурге Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в деловой программе международного форума «Дни креативной экономики». Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.
Мероприятие, организованное минэкономразвития России и Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, направлено на поддержку творческого сектора – содействие реализации отраслевых инициатив, подготовку кадров, обмен передовым опытом.
В рамках деловой программы Глава Башкортостана принял участие в сессии «Креативная карта России: где и как рождаются новые точки роста», модератором которой выступила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
– Сегодня креативная экономика даёт 4,2 процента валового внутреннего продукта. В денежном выражении это больше 8 трлн рублей. За пять лет выручка творческих индустрий выросла более чем в 2,5 раза, а объём инвестиций в эту сферу – в 4,3 раза. К 2030 году доля креативного сектора должна достичь 6 процентов ВВП, а к 2036 году, согласно Стратегии развития креативной экономики, уже 7,7 процента, – отметила Светлана Чупшева. – Больше 55 процентов добавленной стоимости сегодня производится в Москве, почти 80 процентов – в десяти регионах страны. Стратегия ставит целью создание возможностей поддержки и развития креативных индустрий во всех субъектах Российской Федерации.
Глава Башкортостана выразил признательность Агентству стратегических инициатив за внимание к творческому сектору и содействие в реализации проектов. В своём выступлении Радий Хабиров рассказал о новых тенденциях развития отрасли.
– Действия государства в отношении поддержки креативных индустрий дали необычный эффект, просто потрясающий, связанный с национальным развитием. Это очевидно проявляется в народных художественных промыслах. Креативные индустрии очень сильно развиваются благодаря тому, что мы начали, что называется, копать вглубь, изучать историческое творчество предков, которые созидали тысячелетиями, – отметил руководитель региона. – Мы объявили в Башкортостане дни национального костюма и национального танца, День курая, День эпоса «Урал-батыр». Это тоже точки роста, подобные которым сегодня формируют многие регионы.
Радий Хабиров также представил участникам сессии книгу Айгуль Камалиевой «О чем звенят подвески. Декор башкирского костюма». Она вышла в издательстве «Китап» тиражом 1500 экземпляров.
– Это потрясающая вещь и на самом деле креативный продукт, который надо продвигать и коммерциализировать, – сказал Глава Башкортостана. – Если говорить о взаимоотношениях креативных людей и государства, я считаю, что мы партнёрски двигаемся вперёд. Нас мотивирует задача, которую поставил Президент страны – довести долю креативной экономики в ВВП до шести процентов. В целом сейчас складывается хорошее содружество, формируются новые формы поддержки отрасли.
В завершение выступления руководитель региона пригласил участников форума в Уфу на фестиваль «Российская креативная неделя – Евразия», который пройдёт со 2 по 4 ноября. Всего в креативной сфере Башкортостана трудятся более 10 тысяч предпринимателей. В 2025 году их число выросло на 30 процентов, а с начала 2026 года – ещё на 13 процентов.
– Это хороший показатель тех мер, которые мы принимаем, – сказал Радий Хабиров по итогам дискуссии. – Мы создали законодательную базу, инфраструктуру поддержки креативных индустрий, разработали меры их поддержки, создаём креативные кластеры в пилотных муниципалитетах. У нас очень много талантливых людей, которые создают творческие продукты. При этом не все умеют их коммерциализировать. В этом и заключается наша задача.
На площадке форума Глава Башкортостана осмотрел выставку «Артефакты креативной России». Экспозиционное пространство организовали по четырём тематическим кластерам: «Смыслы», «Экранные искусства и технологии», «Предметный мир и образ» и «Среда и опыт». В каждом из них представили проекты, посвящённые синтезу традиций, инноваций и бизнес-подхода.
В ходе осмотра Радий Хабиров познакомился с брендами из разных сегментов – от народных художественных промыслов и ювелирного искусства до видеоигр, ИИ-решений и архитектурных практик.
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