Возврат товара на маркетплейсах хотят возложить на покупателей

Госдума приняла в первом чтении поправки в законы «О защите прав потребителей» и «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ», которые связаны с регулированием возвратов дистанционно приобретенных товаров.

В частности, предполагается, что возврат товаров надлежащего качества на маркетплейсе должен оплачивать покупатель. Продавец же обязуется, в случае принятия таких поправок, информировать потребителей об условиях возврата и расходах на «обратную» доставку.