В Курултае Башкирии лишили полномочий депутата Алексея Локотченко

Председатель Госсобрания Башкирии Андрей Назаров подписал постановление, которым досрочно прекратились полномочия депутата Алексея Локотченко. Как стало известно «Башинформу» после изучения документа, депутатский мандат считается недействительным с 11 августа 2026 года.
Напомним, в марте текущего года Советский районный суд приговорил Локотченко к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его признали виновным в посредничестве во взяточничестве и попытке мошенничества. Экс-депутат вместе со знакомым предложили женщине, в отношении которой велось уголовное преследование, выступить посредником при передаче взятки должностным лицам Министерства обороны РФ. За 10 млн рублей он обещал своей знакомой заключить фиктивный контракт о прохождении военной службы без фактического её несения, что привело бы к приостановлению предварительного следствия в отношении женщины и последующему освобождению её от уголовной ответственности.
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