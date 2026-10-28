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21:19 (UTC+5), 28 Октября 2026

Радий Хабиров встретился с президентом Союза женщин России

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Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Сергей Николаев

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатериной Лаховой, посетившей республику для участия в форуме «Большой женсовет на селе». 

Отметим, форум проходит с 27 по 29 октября под девизом «Хранительницы традиций – драйверы развития села». Основные мероприятия деловой программы состоялись 28 октября в селе Иглино.

Радий Хабиров приветствовал Екатерину Лахову и подчеркнул значимость форума для республики.

«Башкортостан – регион с сильными сельскими традициями – у нас порядка 4,5 тысячи сёл и деревень, в них живёт больше трети населения. При этом более 70 процентов глав сельских поселений и шесть руководителей муниципалитетов – женщины, – сказал руководитель региона». 

Екатерина Лахова отметила высокую вовлечённость женщин региона в социально-экономическую повестку. 

«Башкортостан порадовал участников форума очень интересными площадками. Мы поднимали различные вопросы, в том числе улучшение демографических показателей, информационную безопасность и здравоохранение. Тема, которая также на сегодняшний день актуальна, – развитие женского предпринимательства», – сказала президент Союза женщин России.

Также на встрече стороны обсудили ключевые направления совместной работы, меры поддержки многодетных семей, роль женщин Башкортостана в общественно значимых инициативах и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

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