Радий Хабиров встретился с президентом Союза женщин России

Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Екатериной Лаховой, посетившей республику для участия в форуме «Большой женсовет на селе».

Отметим, форум проходит с 27 по 29 октября под девизом «Хранительницы традиций – драйверы развития села». Основные мероприятия деловой программы состоялись 28 октября в селе Иглино.

Радий Хабиров приветствовал Екатерину Лахову и подчеркнул значимость форума для республики.

«Башкортостан – регион с сильными сельскими традициями – у нас порядка 4,5 тысячи сёл и деревень, в них живёт больше трети населения. При этом более 70 процентов глав сельских поселений и шесть руководителей муниципалитетов – женщины, – сказал руководитель региона».

Екатерина Лахова отметила высокую вовлечённость женщин региона в социально-экономическую повестку.

«Башкортостан порадовал участников форума очень интересными площадками. Мы поднимали различные вопросы, в том числе улучшение демографических показателей, информационную безопасность и здравоохранение. Тема, которая также на сегодняшний день актуальна, – развитие женского предпринимательства», – сказала президент Союза женщин России.

Также на встрече стороны обсудили ключевые направления совместной работы, меры поддержки многодетных семей, роль женщин Башкортостана в общественно значимых инициативах и подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству.