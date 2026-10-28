Глава Мечетлинского района Башкирии Анис Асадуллин ушел в отставку

Глава администрации Мечетлинского района Анис Асадуллин покинул свой пост по собственному желанию. Об этом «Башинформу» сообщил депутат республиканского Госсобрания Шамиль Валеев.

На заседании Совета района депутаты приняли отставку. Глава Башкирии подписал указ о награждении Аниса Асадуллина медалью «За трудовую доблесть». Награду вручил руководитель администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев.

Исполняющей обязанности руководителя муниципалитета назначена управляющая делами администрации Анфиса Ишмухаметова. В районе объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Прием документов продлится с 5 по 11 ноября. Предварительно, сам конкурс состоится 26 ноября.

Напомним, Анис Асадуллин возглавлял район на протяжении 10 лет. Главой администрации его назначили в 2016 году. Он уроженец Мечетлинского района. В разные годы работал главой администрации Абдуллинского сельсовета, преподавателем спецпредметов и математики в школе, заместителем главы администрации района, начальником хозяйственного отдела и заместителем директора по хозяйственным вопросам санатория «Карагай». О его дальнейших трудовых планах пока не сообщается.