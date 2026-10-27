Радий Хабиров рассказал о расширении участка трассы Р-240 от Стерлитамака

Глава республики Радий Хабиров рассказал в соцсетях о расширении участка трассы Р-240 от Стерлитамака. Его протяженность – почти 23 километра. Он очень загруженный, а потому довольно опасный.
«Совсем недавно этот проект казался нереализуемым. А теперь мы близки к его завершению. Я думаю, многие жители республики уже заметили это, – написал Радий Хабиров. – Главная задача – снизить аварийность и сделать дорогу максимально комфортной. Для этого мы увеличиваем число полос с 2 до 4, организуем безопасные левые развороты, устанавливаем барьерное ограждение, светофоры, фонари, оборудуем тротуары. Сдать обновленный участок трассы планируем уже до конца этого года. Осталось совсем немного».
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.