Радий Хабиров поблагодарил партии за проведённую избирательную кампанию

В сентябре в Единый день голосования прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, городской Совет Уфы, дополнительные выборы в Государственное Собрание – Курултай РБ. Наши избиратели вновь проявили единство, поддержку принятого руководством страны курса, сказал сегодня на пленарном заседании Госсобрания республики Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Хочу поблагодарить фракции всех политических партий за то, что вы очень достойно провели избирательную кампанию. Так поступают политически зрелые силы, несущие ответственность за общую ситуацию. Очень важно, что вы защищали не только партийные интересы, а действовали на благо республики, которая дала нам жизнь, работу, будущее нашим детям и внукам.
Вы знаете, что Андрей Геннадьевич возглавлял работу нашего правительства в очень непростые годы. Еще раз благодарю вас, Андрей Геннадьевич, за очень плодотворный совместный труд. Мы многое с вами сделали. Сейчас я ещё раз хочу пожелать вам успехов в ответственной работе в качестве председателя Государственного Собрания – Курултая республики.
Считаю, что у нашего парламента есть большой потенциал для дальнейшего развития, укрепления роли в общественно-политической жизни республики. Прошу вас, Андрей Геннадьевич, координировать деятельность депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации в части выполнения наказов жителей республики, решения вопросов строительства важнейших для нас социальных и инфраструктурных объектов», – отметил Радий Хабиров.
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