Вторник, 3 Ноября 2026
Уфа
-7 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
10:19 (UTC+5), 27 Октября 2026

Радий Хабиров поблагодарил партии за проведённую избирательную кампанию

Добавить в предпочтительные источники Google
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

В сентябре в Единый день голосования прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, городской Совет Уфы, дополнительные выборы в Государственное Собрание – Курултай РБ. Наши избиратели вновь проявили единство, поддержку принятого руководством страны курса, сказал сегодня на пленарном заседании Госсобрания республики Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
«Хочу поблагодарить фракции всех политических партий за то, что вы очень достойно провели избирательную кампанию. Так поступают политически зрелые силы, несущие ответственность за общую ситуацию. Очень важно, что вы защищали не только партийные интересы, а действовали на благо республики, которая дала нам жизнь, работу, будущее нашим детям и внукам.
Вы знаете, что Андрей Геннадьевич возглавлял работу нашего правительства в очень непростые годы. Еще раз благодарю вас, Андрей Геннадьевич, за очень плодотворный совместный труд. Мы многое с вами сделали. Сейчас я ещё раз хочу пожелать вам успехов в ответственной работе в качестве председателя Государственного Собрания – Курултая республики.
Считаю, что у нашего парламента есть большой потенциал для дальнейшего развития, укрепления роли в общественно-политической жизни республики. Прошу вас, Андрей Геннадьевич, координировать деятельность депутатов Государственной Думы и сенаторов Совета Федерации в части выполнения наказов жителей республики, решения вопросов строительства важнейших для нас социальных и инфраструктурных объектов», – отметил Радий Хабиров.
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru