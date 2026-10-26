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17:48 (UTC+5), 26 Октября 2026

Радий Хабиров рассказал об итогах сельскохозяйственного сезона в Башкирии

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Радий Хабиров соцсети
Фото: Радий Хабиров | соцсети
Сергей Николаев

Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в соцсетях об итогах сельскохозяйственного сезона.  

«В ближайшие несколько дней полностью завершим уборку всех культур на полях республики, – отметил руководитель региона. – К концу сельскохозяйственного сезона подходим с достойными результатами: 3,4 млн тонн зерна намолотили в этом году. Это немного меньше, чем в 2025-м. Но план, который поставил перед нами Минсельхоз России, мы выполнили и даже перевыполнили. В топ-6 районов по намолоту – Стерлитамакский, Чекмагушевский, Аургазинский, Илишевский, Кармаскалинский и Мелеузовский районы».

Урожайность зерновых и зернобобовых в этом году составила 27,3 центнера с гектара, что лучше, чем в предыдущем. Это в среднем, у лидеров же показатели значительно выше: более 40 ц/га в Чекмагушевском и Кармаскалинском районах, более 38 ц/га в Стерлитамакском, более 36 ц/г – в Аургазинском районах.

Также наши аграрии собрали 1,2 млн тонн маслосемян, в том числе 870 тыс. тонн семян подсолнечника – это рекордные объемы за всю историю. А еще 1,595 млн тонн корнеплодов сахарной свеклы, 30 тыс. тонн картофеля и овощей открытого грунта. Завершается уборка кормовых культур, заготовка семян и удобрений. Засеяли более 300 тыс. га озимых – площадь под них по сравнению с прошлым годом увеличили на 9 тыс. га.

Важно, что в республике продолжается обновление парка сельхозтехники. С начала года наши хозяйства приобрели свыше 2 тысяч единиц, в том числе 1,18 тысячи единиц – через «Росагролизинг». По этому показателю мы занимаем первое место среди российских регионов.

«Хочу сказать спасибо всем нашим аграриям за самоотверженный и бесценный труд, – отметил Радий Хабиров. – Благодаря их усилиям Башкортостан остается ведущим сельскохозяйственным центром страны. Обязательно будем поддерживать эту ключевую отрасль и дальше. И конечно, продолжаем готовиться к следующему году». 
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