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19:17 (UTC+5), 26 Октября 2026

Радий Хабиров встретился с председателем правления Нацбанка Беларуси

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Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин

26 октября Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем правления Национального банка Республики Беларусь Романом Головченко, который прибыл в Уфу для участия в заседании рабочей группы по развитию двустороннего сотрудничества.

Радий Хабиров отметил, что Башкортостан заинтересован в дальнейшем расширении взаимоотношений с Беларусью. В частности, регион рассматривает возможность приобретения новой модели междугороднего автобуса совместного башкирско-белорусского производства.
 
– После испытаний, анализа ходовых и эксплуатационных качеств мы хотели бы посмотреть на такие перспективы. Поэтому предлагаю этот вопрос зафиксировать в нашей дорожной карте, – сказал Глава республики. – Также мы готовы рассмотреть предложения по коммунальной технике. Несколько лет назад мы с вами вручали белорусские автосамосвалы и тракторы нашим службам, и они очень качественно работают.
 
Роман Головченко подтвердил заинтересованность белорусской стороны в развитии промышленного партнёрства. Он сообщил, что Минский автомобильный завод и Уфимский трамвайно-троллейбусный завод (УТТЗ) создали совместное предприятие для углубления производственной кооперации и локализации выпуска техники. В рамках визита в Башкортостан делегация планирует ознакомиться с новой площадкой.
 
– Это очень хороший кооперационный проект. Тем более что на УТТЗ произвели уже большое количество троллейбусов, и они работают в Башкортостане и других регионах России, – отметил председатель правления Нацбанка Беларуси.
 
Стороны также обсудили развитие туризма. Радий Хабиров отметил, что республика заинтересована в продолжении белорусского сегмента программы «Башкирское долголетие» и новых маршрутах.

Роман Головченко поблагодарил руководство Башкортостана за внимание к совместной работе и гостеприимство. Он также отметил преобразования в Уфе и подчеркнул готовность Беларуси поставлять республике новую технику в рамках совместных проектов.
 
– Каждый раз, когда мы приезжаем в Уфу, в Башкортостан, видим, как город и республика преображаются, как много делается для того, чтобы каждый человек в Башкортостане чувствовал себя комфортно, – сказал председатель правления Нацбанка Беларуси. – Думаю, именно поэтому принято решение о проведении в 2028 году саммита ШОС именно в Уфе.

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