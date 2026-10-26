Компании из Уфы попали под украинские санкции

Как следует из подписанного руководителем страны Владимиром Зеленским указа, эти организации «помогают производить баллистику, а также поставляют ОПК России оборудование и компоненты для военной авиации, бронетехники, ракетного вооружения и дронов».

Кроме того, персональные санкции будут действовать в отношении директора и учредителя «Интелл» Артура Байбурина и владельца «Меридиана» Василия Цибулькина.

Среди мер — лишение украинских госнаград, блокирование активов, прекращение торговых операций, запрет вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Всего в список включили 51 физическое и 44 юридических лица.

Ограничения продлятся 10 лет.

Ранее шесть предприятий из Башкирии включили в крупнейший санкционный список ЕС.