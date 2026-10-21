Депутат ГД от Башкирии Константин Шагимуратов досрочно сложил полномочия

Как сообщает «Парламентская газета» Федерального Собрания России, постановление о досрочном прекращении его полномочий депутаты Госдумы поддержали на пленарном заседании 20 октября.

Напомним, полпред Главы Башкирии в Госсобрании — Курултае РБ Константин Шагимуратов был избран в ГД девятого созыва, где вошел в Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Он выдвигался от партии «Справедливая Россия».

По информации ТАСС, мандат Шагимуратова передали Арсену Фадзаеву, который возглавлял региональную группу № 4 федерального списка «справедливороссов», куда входили Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия — Алания и Чечня.

Ранее стало известно, какими направлениями займутся депутаты Госдумы от Башкирии.