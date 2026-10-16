Владимир Путин наградил народного артиста Башкортостана Аскара Абдразакова

Указом главы государства почетного звания «Народный артист Российской Федерации» удостоен «Аскар Абдразаков, артист-вокалист Башкирского государственного театра оперы и балета».
Этим же указом звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» присвоено Минияру Маннанову, главе сельского поселения Янурусовского сельсовета Ишимбайского района.
Медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени награжден Евгений Ефремов, начальник цеха Белорецкого филиала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан».
Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров написал пожелания братьям Абдразаковым.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.