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08:18 (UTC+5), 16 Октября 2026

Владимир Путин наградил народного артиста Башкортостана Аскара Абдразакова

Президент России Владимир Путин подписал очередной указ о награждении государственными наградами выдающихся жителей страны.

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kremlin.ru сайт
Фото: kremlin.ru | сайт
Галина Бахшиева

Указом главы государства почетного звания «Народный артист Российской Федерации» удостоен «Аскар Абдразаков, артист-вокалист Башкирского государственного театра оперы и балета».

Этим же указом звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ» присвоено Минияру Маннанову, главе сельского поселения Янурусовского сельсовета Ишимбайского района.

Медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени награжден Евгений Ефремов, начальник цеха Белорецкого филиала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Башкортостан».

Ранее Глава Башкортостана Радий Хабиров написал пожелания братьям Абдразаковым.

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