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16:12 (UTC+5), 13 Октября 2026

Центризбирком Башкирии зарегистрировал новых депутатов Госсобрания

На очередном заседании в Центризбиркоме Башкирии приняли ряд важных решений. Среди них - передача вакантных мандатов в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Госсобрания – Курултая РБ седьмого созыва, сообщили в ЦИК региона.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Напомним, в сентябре три депутата Госсобрания Башкирии седьмого созыва – Юлия Краснова (партия «Единая Россия»), Руслан Насретдинов («Единая Россия») и Рамиль Шарипов (ЛДПР) сложили свои полномочия.

ЦИК республики постановил передать вакантные депутатские мандаты в Госсобрании — Курултае РБ седьмого созыва. Мандат Юлии Красновой передан Эдуарду Саитбаталову (Солнечная региональная группа № 9), мандат Руслана Насретдинова — Егору Тарасевичу (Юрюзаньская региональная группа № 37). Оба новых депутата включены в состав республиканского парламента от Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Помимо кадровых решений, члены ЦИК Башкирии рассмотрели организацию регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Первый (отборочный) тур олимпиады пройдёт в дистанционном формате 11 ноября 2026 года.



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