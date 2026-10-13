Центризбирком Башкирии зарегистрировал новых депутатов Госсобрания

Напомним, в сентябре три депутата Госсобрания Башкирии седьмого созыва – Юлия Краснова (партия «Единая Россия»), Руслан Насретдинов («Единая Россия») и Рамиль Шарипов (ЛДПР) сложили свои полномочия.

ЦИК республики постановил передать вакантные депутатские мандаты в Госсобрании — Курултае РБ седьмого созыва. Мандат Юлии Красновой передан Эдуарду Саитбаталову (Солнечная региональная группа № 9), мандат Руслана Насретдинова — Егору Тарасевичу (Юрюзаньская региональная группа № 37). Оба новых депутата включены в состав республиканского парламента от Башкортостанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Помимо кадровых решений, члены ЦИК Башкирии рассмотрели организацию регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Первый (отборочный) тур олимпиады пройдёт в дистанционном формате 11 ноября 2026 года.





