Павел Сафонов назначен новым министром строительства и архитектуры Башкирии

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров сообщил о назначении нового министра строительства и архитектуры. Им стал Павел Сафонов, ранее возглавлявший фонд капитального ремонта «Региональный оператор».
«Мы изучили достаточно большой кадровый состав, и, после всех согласований, я подписал указ о назначении министром строительства и архитектуры Павла Сафонова. Вы знаете, что Павел Валерьевич возглавлял фонд капитального ремонта. На мой взгляд, выстроил работу достаточно эффективно», - отметил Глава Башкирии, представляя нового руководителя ведомства.
Также Радий Хабиров поручил заместителю премьер-министра правительства Рустему Газизову определиться, кто возглавит фонд «Региональный оператор».
Напомним, с 2024 года минстроем с приставкой и. о. руководил Артем Ковшов.
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