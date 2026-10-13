Глава Башкирии поблагодарил избирательные комиссии за организацию выборов

Руководитель региона выразил признательность за качественную организацию избирательных кампаний, которые прошли на территории Башкортостана.

– Мы завершаем электоральный цикл этого года. Состоялись выборы в Государственную Думу России, Городской совет Уфы. Они проходили в непростое для нашей страны время – период специальной военной операции, – сказал Радий Хабиров. – Явка избирателей была высокой, жители смогли проголосовать комфортно и спокойно. Благодарю вас за ответственную работу.

За высокое профессиональное мастерство Глава Башкортостана вручил представителям избирательных комиссий государственные награды республики.

Ранее депутаты Госдумы от Башкирии рассказали о главных задачах в парламенте. Напомним, в думских выборах приняли участие более 59,8% избирателей, или 67 миллионов 448 тысяч 94 человека. Мандаты депутатов распределились следующим образом: «Единая Россия» получила 349 мандатов, КПРФ — 37 мандатов, ЛДПР — 23, партия «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17. Один мандат получила партия «Родина» и четыре мандата у самовыдвиженцев.

Впервые избраны 46 участников или ветеранов СВО (свыше 10% от общего количества мандатов).