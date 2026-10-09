Радий Хабиров вручил в честь Дня республики государственные награды

9 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров во время торжественного мероприятия в честь Дня республики вручил государственные награды.

Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» сегодня был награжден Кадим Аралбаев, народный поэт Республики Башкортостан, автор более двадцати сборников стихов и поэм, прозы и исследований по башкирскому фольклору. Он внес значительный вклад в развитие национальной литературы и культуры. На мероприятии поэт прочитал свое стихотворение «Моя Отчизна».