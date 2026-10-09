Радий Хабиров вручил в честь Дня республики государственные награды

9 октября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров во время торжественного мероприятия в честь Дня республики вручил государственные награды.
Орденом «За заслуги перед Республикой Башкортостан» сегодня был награжден Кадим Аралбаев, народный поэт Республики Башкортостан, автор более двадцати сборников стихов и поэм, прозы и исследований по башкирскому фольклору. Он внес значительный вклад в развитие национальной литературы и культуры. На мероприятии поэт прочитал свое стихотворение «Моя Отчизна».
Кавалером ордена Салавата Юлаева стал главный научный сотрудник Института биохимии и генетики УФИЦ РАН Венер Вахитов, автор более трехсот научных работ, создатель научной школы в области биотехнологии.
Орденом генерала Шаймуратова награждён ветеран боевых действий, участник СВО, служивший в батальоне имени Героя России Минигали Шаймуратова, автор книги «Огоньки в небе» Альберт Бикбулатов, он вернулся домой после тяжелого ранения.
Также ордена генерала Шаймуратова удостоился Герой ДНР, начальник расчёта взвода БПЛА батальона имени Героя России Минигали Шаймуратова, сержант Антон Иванов. Он виртуозно управляет беспилотниками и это позволяет сохранять жизни штурмовых групп и технику. При помощи сбросов уничтожил более трехсот националистов, сорок блиндажей и окопных сооружений противника.
Орден генерала Шаймуратова из рук Главы республики получил кавалер ордена Мужества, гвардии старший лейтенант, ветеран СВО, бывший командир роты батальона имени Героя России Александра Доставалова Александр Карпунин. Был неоднократно ранен, заново учился ходить. Служит в военном комиссариате города Стерлитамака и Стерлитамакского района.
Награжден орденом генерала Шаймуратова председатель Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Кирилл Первов. Под его руководством в республике на высоком уровне обеспечена работа по защите от БПЛА, выстроена координация всех задействованных служб и средств с целью своевременного выявления и нейтрализации потенциальных угроз.
Медалью генерала Шаймуратова сегодня награжден секретарь Межведомственного совета общественной безопасности Республики Башкортостан Валерий Олейник. Его управленческие решения способствовали созданию в регионе эффективной системы антитеррористической защиты, которая позволяет своевременно выявлять и предотвращать возможные угрозы.
Медали «За трудовую доблесть» удостоен главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Адель Измайлов. Он автор более двухсот двадцати научных публикаций, соавтор монографий и учебных пособий. Ежегодно выполняет более ста пятидесяти сложных операций. Заслуженный врач Российской Федерации.
Благодарностью Главы Башкортостана поощрены ученик Аксаковской гимназии № 11 Уфы Григорий Усатов и ученик Республиканского инженерного лицея-интерната Алмаз Файзуллин. Оба — чемпионы первенства Приволжского федерального округа по гонкам дронов двухсотого класса.
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