Опорный регион: что связывает Владимира Путина с Башкирией?

Глава государства не раз подчёркивал: Башкирия — опорный регион страны, который развивается быстрыми темпами. И это не просто слова. За годы президентства он бывал в республике в разные годы и по разным поводам, от рабочих визитов и участия в крупнейших международных мероприятиях до отпуска.
Впервые Владимир Путин приехал в Уфу в марте 2000 года. Тогда, ещё в качестве и. о. президента, он посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО), где осмотрел производство двигателей для истребителей «Су-27», «Су-30» и «Су-39».
В тот же день с Муртазой Рахимовым было подписано Соглашение о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан.
Год спустя, во время второго визита, Путин произнес фразу, ставшую для жителей региона значимой и крылатой:
«В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов».
Бывал в башкирских краях Владимир Путин не только по работе. В 2003 году провёл короткий отпуск на горнолыжном курорте «Абзаково» в Белорецком районе. И даже спустя два десятка лет, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, к слову нашего земляка, подчеркнул, что с удовольствием отдохнул бы в Башкирии еще раз.
«Я катался с удовольствием, с удовольствием сделаю это ещё раз — хорошее место», — сказал глава государства.
После на башкирской земле главу государства встречали не один раз. В 2007 году Владимир Путин прилетел на торжества в честь 450-летия добровольного вхождения Республики Башкортостан в состав России. В своем выступлении президент назвал Башкирию одним из «опорных регионов России и примером межнационального и межконфессионального согласия».
Следующий большой визит Владимира Путина в Уфу был в 2015 году, на форумы ШОС и БРИКС. Спустя три года он вновь посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение, провел совещание о социально-экономическом положении региона, а также развитии нефтехимического комплекса республики. В 2021 году Владимир Путин и Радий Хабиров приняли участие в запуске завода в Абзелиловском районе.
В январе 2023 года Владимир Путин прилетел в Уфу на церемонию прощания с Муртазой Рахимовым. Глава государства прошёл в зал ГКЗ «Башкортостан», где проходил траурный митинг, возложил цветы к гробу и почтил память первого президента республики молчанием.
После Президент России провёл рабочую встречу с Главой Башкирии Радием Хабировым. Обсуждались ключевые для региона проекты: создания портовой экономической зоны в Агидели, реконструкции моста через реку Белая, госпиталя ветеранов войн и труда, здания Госцирка.
«У вас положительные показатели по всем ключевым направлениям: растёт внутренний региональный продукт, растёт промышленное производство, сельское хозяйство. Один из самых низких показателей по безработице в России. Инвестиции в основной капитал опережают общероссийские показатели, а это значит, что на ближайшую перспективу республика гарантирует себе хорошие темпы развития. Я хочу Вас поблагодарить, всю Вашу команду, всех жителей Башкортостана за эту работу, пожелать успехов в будущем», — говорил на встрече глава государства.
Федеральная поддержка, обещанная президентом, ощущается в реальных делах. За последние годы в Башкирии реализовали несколько крупных инфраструктурных проектов, открыли ряд важных социальных, образовательных и спортивных объектов.
Так, в феврале 2024 года Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия первой очереди Межвузовского студенческого кампуса в Уфе. К слову, Башкирия получила статус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня благодаря поручению главы государства.
«Уфа, действительно, один из крупных образовательных центров в стране», – обозначил Владимир Путин статус башкирской столицы на церемонии открытия.
За последние три года при участии президента страны в режиме видеосвязи открыли новый Центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы, построенный в рамках национального проекта «Здравоохранение», и новый хирургический корпус Республиканского кардиоцентра в Уфе.
«Десятиэтажный хирургический корпус Республиканского кардиологического центра, где проводятся такие сложнейшие операции на сосудах, на сердце — это чрезвычайно важная вещь с точки зрения развития медицины и в республике, и в стране в целом», — сказал глава государства.
Владимир Путин символически запустил движение на 65-километровом участке федеральной автомагистрали М-12 «Восток» в Илишевском районе, а год спустя – на участке Дюртюли – Ачит автодороги М-12 «Восток» в Бураевском районе. Глава государства подчеркнул, что регионы, по которым проходит федеральная трасса М-12 «Восток», в том числе Башкортостан, получат положительный социально-экономический импульс.
Перед началом текущего учебного года Владимир Путин дистанционно принял участие в открытии нового корпуса школы № 88 в микрорайоне Глумилино-2. Объект построен в рамках концессионного соглашения с компанией «ПроШкола» при поддержке ВЭБ.РФ. На той же церемонии Радий Хабиров доложил, что 1 сентября 2027 года в Уфе откроется математический лицей-интернат на 350 мест, идею строительства которого поддержал глава государства.
В конце текущего года запланировано открытие Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, который также получил поддержку президента.
В истории республики останутся и факты, когда президент России помог восстановить справедливость. В апреле 2021 года по поручению Владимира Путина правительство страны передало нашей республике 50%+1 акцию «Башкирской содовой компании», контрольный пакет над которой был утерян.
«Прошу правительство передать 38,3% акций "Башкирской содовой компании" в собственность Республики Башкортостан – собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого, ещё 11,7% плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем правительства республики», — сказал президент.
30 марта 2020 года Владимир Путин подписал указ о присвоении генерал-майору, командиру легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову звания Героя России посмертно. С такой просьбой к руководителю страны ранее обращался Радий Хабиров.
«Вся республика ещё раз хотела поблагодарить за Звезду Героя генерала Шаймуратова. Мы в честь этого построили очень большой пантеон, поставили памятник генералу Шаймуратову. Оттуда мы провожаем добровольческие батальоны, там принимают присягу военнослужащие и дети, ученики "шаймуратовских" классов. То есть площадь зажила. Раньше это была стоянка на 400 машин», — благодарил на встрече с президентом Глава Башкирии.
В последний раз Владимир Путин приезжал в башкирскую столицу в октябре 2024 года. Президент принял участие в XII Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава». В рамках визита посетил только что открывшийся Центр спортивной подготовки по фехтованию, в режиме видеосвязи познакомился с уфимским Комплексом сооружений для гребного слалома и новым спорткомплексом «Амфибия» в Нефтекамске, высоко оценив качество объектов.
«Отличные социальные объекты получились новые. Такие спортивные объекты — любо-дорого смотреть», — сказал он.
Безусловно, говорить о том, что у главы государства особое и трепетное отношение к Башкирии, довольно смело. Но без ложной скромности, так оно и есть. И в этом мне, как журналисту, довелось убедиться лично. В конце 2025 года я принимала участие в прямой линии президента России. На ежегодно проводимую итоговую пресс-конференцию приехали более 600 журналистов. И в такой толпе всегда лотерея – заметят тебя или нет, дадут слово или так и не получится задать свой вопрос. Первые два часа я, как и сотни других коллег, просто тянула высоко руку с плакатом. Но такой метод не работал. На исходе третьего часа в зале возникла пауза. Я, воспользовавшись тишиной, выкрикнула: «Дайте слово Башкирии!». Глава государства меня услышал. «Башкирия? Ну, давайте», — сказал он, и я получила право задать свой вопрос. Что это, если не показатель по-отечески теплого отношения к республике?
Сам вопрос касался строительства российско-таджикистанского индустриального парка. Оператором федерального проекта от нашей страны выступает Башкирия, что тоже смело можно считать знаком высокого доверия. В своем ответе Владимир Путин отметил потенциал республики в реализации крупных международных проектов и снова подчеркнул, что без федеральной помощи регион не останется.
«Башкортостан с его развитой технологической и промышленной базой сыграет нужную роль и добьётся всех целей, которые перед собой ставит. Прошу федеральное правительство, если в этом есть необходимость, вас поддержать», — ответил он.
Традиционно свой день рождения президент России отметит в рабочем режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, у Владимира Путина редко бывают возможности отмечать праздничные дни в обычном формате. Вот и на сегодня запланирована «целая серия» телефонных разговоров и ряд важных встреч. Впрочем, поздравления, как и у всех людей, у главы государства тоже будут.
«День рождения — это всегда очень-очень личный праздник. И конечно, главное для президента — это то, что его поздравляют все его родные и близкие», — сказал Песков.
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