Опорный регион: что связывает Владимира Путина с Башкирией?

Глава государства не раз подчёркивал: Башкирия — опорный регион страны, который развивается быстрыми темпами. И это не просто слова. За годы президентства он бывал в республике в разные годы и по разным поводам, от рабочих визитов и участия в крупнейших международных мероприятиях до отпуска.

Первые визиты

Впервые Владимир Путин приехал в Уфу в марте 2000 года. Тогда, ещё в качестве и. о. президента, он посетил Уфимское моторостроительное производственное объединение (УМПО), где осмотрел производство двигателей для истребителей «Су-27», «Су-30» и «Су-39».

В тот же день с Муртазой Рахимовым было подписано Соглашение о мерах по оздоровлению государственных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджету Республики Башкортостан.

Год спустя, во время второго визита, Путин произнес фразу, ставшую для жителей региона значимой и крылатой:

«В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов».