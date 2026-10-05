Правительство Башкирии обсудит бюджет на ближайшую трехлетку

Известно, что кабмин рассмотрит прогноз социально-экономического развития Башкирии на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, а также бюджет территориального фонда обязательного медстрахования.

Правительство РБ подведет итоги нацпроектов за 9 месяцев 2026-го, обсудит строительство социальных и инженерных объектов, работу центров «Семья» и поддержку многодетных, социальный налоговый вычет за занятия спортом и финансовой грамотности.

Отдельный блок — содержание, ремонт и строительство дорог на 2026–2028 годы. Также в плане — вопросы инфраструктурных проектов с казначейскими кредитами, модернизация коммунальной инфраструктуры и благоустройство.

Кроме того, темой предстоящих заседаний станут итоги года в АПК, развитие рынка газомоторного топлива, пилотные ИИ-проекты, цифровизация госуслуг, потребительский рынок и туризм.

Не останутся без внимания вопросы подготовки к Новому году. включая проверку зимних аттракционов и горок.

Напомним, в Уфе пройдёт Российский энергетический форум.