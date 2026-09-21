Жители Башкирии показали высокую правовую культуру на выборах – мнение

Адвокат Башкирской республиканской коллегии адвокатов Роман Петров в беседе с журналистом «Башинформа» отметил высокий уровень правовой культуры населения и проведения избирательных кампаний в республике.

«В Башкортостане всегда была высокая культура и правовая грамотность. За все годы участия в выборах — с 1993 года — я не помню серьёзных скандалов или подтасовок даже на пике политической борьбы. Сейчас всё проходит ещё более прилично», – сказал правозащитник.

Роман Петров подчеркнул высокую явку избирателей как показатель понимания важности личного участия в политическом процессе.

«Люди хотят, чтобы их голос был услышан. Особенно заметно, что жители крупных промышленных городов — Уфы, Стерлитамака, Салавата — очень организованы. Большинство работает на заводах, привыкли к ответственности, поэтому выборы никто не пропустил», – заявил он.

Адвокат также отметил работу Общественного пресс-центра. По его словам, он был организован чётко по таймингу.

«Работа пресс-центра понравилась мне своей точностью и оперативностью. Главное — это разъяснение жителям республики хода выборов, и с этой задачей справились отлично», — подчеркнул собеседник информагентства.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии явка избирателей на выборах в Госдуму составила 80,43%.