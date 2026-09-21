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В Башкирии явка избирателей на выборах в Госдуму составила 80,43%

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Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
Иван Вавилов

На брифинге в Центризбиркоме Башкирии сообщили предварительные итоги голосования после обработки более 88,4% бюллетеней. Явка в регионе составила 80,43%.

Как сообщила секретарь ЦИКа Марина Долматова, по предварительным данным, лидируют следующие политические партии: «Единая Россия» с 64,09% голосов, КПРФ пока набирает 9,37%; ЛДПР— 8,01%; «Справедливая Россия» — 7,42%; «Новые люди» — 7,22%.

Остальные партии получили менее процента голосов избирателей. «Партия пенсионеров» — 0,86%; «Российская экологическая партия «Зелёные» — 0,63%; «Родина» — 0,62%, «Коммунисты России» — 0,59%, «Партия прямой демократии» — 0,49%.

Как ранее писал «Башинформ», представители партий ранее признали прозрачность и легитимность выборов в Башкирии.

Валерия Любина ИА «Башинформ»
Фото: Валерия Любина | ИА «Башинформ»
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