Радий Хабиров анонсировал ряд серьезных кадровых назначений в Башкирии

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкирии, говоря о прошедших выборах, анонсировал ряд кадровых назначений в республике, о которых станет известно в среду, 23 сентября.

«Итоги [выборов – прим. ред.] до конца не подведены, поэтому давайте не будем забегать вперед. По всей стране еще идут подсчеты голосов, в том числе у нас в республике. Я с уверенностью могу сказать, что явка почти 80% у нас, она выше среднего. Мы видели, как весело, с энтузиазмом люди шли на голосование. Поэтому комментариев каких-то давать не буду. Я предлагаю провести послезавтра вот такое же оперативное совещание, где подведем итоги выборов. И я объявлю ряд очень серьезных кадровых назначений», – сказал Глава Башкирии.

Ранее «Башинформ» писал о том, что по итогам обработки 88,4% бюллетеней лидируют следующие политические партии: «Единая Россия» с 64,09% голосов, КПРФ пока набирает 9,37%; ЛДПР— 8,01%; «Справедливая Россия» — 7,42%; «Новые люди» — 7,22%. Явка составила 80,43%.