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15:04 (UTC+5), 21 Сентября 2026

Башкирия достигла ключевых целей семилетки досрочно — Андрей Назаров

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Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Иван Вавилов
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Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров на заседании регионального правительства подвел итоги семи лет работы кабмина. По его словам, несмотря на пандемию и санкции, республика ни разу не остановила свое развитие.

«ВРП планировали довести до 2 трлн рублей, но уже по итогам 2024 года он составил около 3 трлн. План по инвестициям в 500 млрд руб. выполнили в 2022-м, а в 2025 году вышли на исторический максимум — более 852 млрд руб. За семь лет ввели свыше 20 млн кв. метров жилья. Зарплата выросла более чем вдвое, безработица снизилась почти втрое — до 1,6%», — написал Назаров в своих соцсетях.

Среди главных проектов премьер-министр РБ назвал четыре модульных клинико-инфекционных центра, Центр управления республикой, Дворец борьбы и Межвузовский студенческий кампус. На национальные проекты привлекли более 293 млрд рублей, а в нацинвестрейтинге республика поднялась с 16-го места в 2019 году на третье.

«Конечно, нам есть что анализировать и над чем работать дальше. Не всё получилось так быстро, как хотелось бы. Но, наверное, одно из главных достижений этих семи лет — мы поверили в собственные силы. Когда ставишь перед собой цель расти вдвое быстрее среднероссийских темпов, сначала она кажется почти недостижимой. А потом оказывается, что именно высокая планка заставляет искать новые решения, не бояться сложных задач и двигаться быстрее. Сегодня у нас есть не только результаты, но и прочная основа для следующего этапа. И, пожалуй, это самое важное чувство после таких семи лет. Мы знаем, что можем больше. И спокойны за тот задел, с которым команда правительства пойдет дальше», — подчеркнул Назаров.

Напомним, в Зубово под Уфой появится детский центр комплексного развития.

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