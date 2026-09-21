Александр Брод назвал Башкирию примером грамотной организации выборов

Избирательная кампания в Башкортостане прошла в рабочем режиме, без срывов и серьёзных проблем. Об этом в беседе с корреспондентом «Башинформа» заявил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод. В ходе избирательной кампании он плотно взаимодействовал с Общественной палатой республики и работал в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

«С самого старта кампании Общественная палата Башкирии подошла очень вдумчиво, активно и креативно к работе — одной из первых в стране стала осуществлять подготовку независимых общественных наблюдателей. Был проделан очень серьёзный труд: во всех муниципалитетах прошли семинары для гражданских активистов, и в результате было подготовлено 13 тысяч общественных наблюдателей — это очень весомая цифра. Почти половина из них уже имеет опыт наблюдения», — отметил эксперт.

По его словам, отдельное внимание уделили обучению: новациям избирательного законодательства, умению реагировать на проблемы, взаимодействию с общественным штабом и журналистами, а также реагированию на фейки.

В дни голосования Общественный штаб работал в конгресс-холле «Торатау», там же был организован пресс-центр.

«Нескончаемым потоком шли пресс-конференции политологов, экспертов, лидеров общественных организаций. Это привлекало внимание к выборам, давало объективную оценку происходящего и развенчивало фейки», — подчеркнул Александр Брод.

Собеседник агентства также отметил, что попытки распространения недостоверной информации о выборах оперативно проверялись, и в СМИ появлялись опровержения.

«В целом избирательная кампания в регионе прошла в рабочем режиме без срывов. Большую роль сыграли избирательные комиссии — они были серьёзно подготовлены. Соблюдалась тайна голосования, участки были оборудованы необходимым образом. Общественные наблюдатели создавали прозрачную среду, в которой приоритет безопасности и законности реализовался на практике», — заключил эксперт.

Подводя итоги трехдневного голосования, Александр Брод отметил, что Башкортостан выгодно выделяется на общем фоне: «Это и высокая явка, и отсутствие срывов. Регион многонациональный, уделялось внимание разным народам — бюллетени были напечатаны на башкирском, татарском и русском языках, избиратели приходили в национальных костюмах, на выходах выступали национальные коллективы. Высокая явка — реальное отражение волеизъявления избирателей, прозрачность процедуры и соблюдение безопасности выделяют регион».

Ранее сообщалось, что представители партий признали итоги выборов в Башкирии.