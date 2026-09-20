Сегодняшние выборы — это «наш ответ Чемберлену», заявил журналистам в Уфе заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Рамиль Рахимов.

«Явка больше 60 процентов. Хотели развалить страну, а мы еще больше объединились, — подчеркнул в Общественном пресс-центре Рамиль Рахимов, комментируя современные технологии внешнего влияния на избирательные процессы, информационное давление, попытки воздействия на общественное мнение и их влияние на отношения России и Запада. — …Только коллективом мы можем спастись. Иначе не выживем. Фермер-индивидуалист не побеждает. Надо развивать нашу страну. Наш неприятель, и идеологический в том числе, все равно будет стараться что-то сделать. Самое главное — очистить свою голову от иллюзий. Надо строить свою страну исходя из наших национальных интересов. Все вместе мы будем жить».

Напомним, по данным на 15 часов 20 сентября явка в регионе составила 69,37% — это 1 961 692 избирателя. Как сообщила секретарь ЦИК республики Марина Долматова, в Уфе явка на данный момент составляет 65,39%. Средняя явка по городам региона — 70,23%, по районам — 77,45%.