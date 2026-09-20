Попытки влияния на ход выборов в Башкирии есть, но они ничтожны – эксперт

Член Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах, проводимых на территории республики, Марат Марданов подчеркнул, что обстановка в регионе на выборах-2026 очень стабильная. В целом, по оценке политологов и социологов, в Башкирии и в Уфе все позитивно.

«Башкирия традиционно демонстрирует высокую гражданскую позицию. Но, по итогам экспертных и социологических оценок, республика с февраля 2022 года как вошла в зону повышенной активности со стороны западных центров влияния и аффилированных с ними структур, так и там находится. Башкирия — в пятерке „красной зоны“ страны, второй год — даже в тройке, и иногда лидирует по числу информационных атак со стороны западных центров с точки зрения раскачивания межнациональных, межконфессиональных отношений. Влияние идет со стороны исторической памяти, работы с населением. Для этого развернуто много информационных ресурсов, сетка которых достигает до 70. Они в круглосуточном формате пытаются работать, прежде всего с молодежью. Эти попытки обречены на провал, потому что наш регион один из самых дружных, где в мире и согласии веками проживает более 160 народов. Это наш эксклюзив! Враги это знают и пытаются экспериментировать. По их мнению, если им удастся расколоть нашу республику, то и удастся расколоть всю Россию. Выборы — это одно из направлений для информационно-психологического воздействия. На эту задачу нацелены целые институты и группы, с опорой релокантов, перебежчиков, иноагентов», — заявил на брифинге в Общественном пресс-центре Марат Марданов.

По словам политолога и социолога, в республике сработал комплекс превентивных вопросов, исходя из опыта прошлых выборов. Эксперты отмечают, что во время круглосуточного мониторинга общественно-политической ситуации не фиксируются фейки и дипфейки.

«Это говорит о том, что регион на ранних стадиях может определить, какой иностранный центр и какой информпродукт может выдать. Наше общество, в том числе и молодежь, имеет критическое мышление. Этот этап нами уже пройден», — отметил эксперт.

По словам Марата Марданова, за последние пять лет в Башкирии вырос уровень общероссийской гражданской идентичности, потому что «единство в многообразии». Социолог отметил, что на «это влияет единение перед лицом внешней угрозы и в то же время выборы сегодня — это возможность продемонстрировать каждому, что он является составной частью великой страны».

Ранее Башинформ публиковал мнение эксперта о том, что «сегодняшние выборы — это ответ Чемберлену».