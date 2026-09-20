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18:01 (UTC+5), 20 Сентября 2026

Полпред в ПФО Игорь Комаров проголосовал на выборах депутатов Госдумы

Фото: пресс-служба | Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Ляйсан Закирова
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В Нижнем Новгороде в голосовании на выборах депутатов Госдумы принял участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

После голосования полпред оценил ход избирательной кампании в ПФО. По его словам, выборы проходят организованно, с соблюдением всех необходимых процедур:

«Большую работу провели правоохранительные органы для обеспечения безопасности. Количество обращений о возможных нарушениях сократилось в четыре раза, а явка в округе на 10% выше, чем в 2021 году. Это хороший показатель. Уверен, что выборы завершатся достойно, в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а их результаты будут легитимными и прозрачными», – отметил Игорь Комаров.

Одновременно с выборами в Госдуму в трёх регионах ПФО — Мордовии, Пензенской и Ульяновской областях — проходят выборы высших должностных лиц. Ещё в семи регионах избираются депутаты законодательных органов, в четырёх административных центрах — депутаты представительных органов муниципалитетов.

Как ранее писал «Башинформ», в Башкирии идут выборы трёх уровней: федеральные выборы депутатов Государственной Думы России, региональные дополнительные выборы депутата Государственного Собрания – Курултая РБ и муниципальные выборы.

пресс-служба Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО
Фото: пресс-служба | Аппарат полномочного представителя Президента РФ в ПФО
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