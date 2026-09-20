Политолог Иван Пятибратов привёл в пример девиз Башкирии «Всё для Победы»

В качестве примера политолог привёл многонациональную Башкирию.

«Башкортостан является очень ярким примером. Потому что, если посмотреть на избирательную кампанию и вообще на то, как позиционировался регион и его роль в развитии и жизни Российской Федерации, то всё это шло под девизом „Всё для победы“. И вот эта концепция „Всё для победы“, которая пронизывает на самом деле не только региональную политику, но и вообще политику всей страны, которая ярко проявила себя в Башкортостане, наблюдается на самом деле в процессе именно предвыборной кампании, — сказал Иван Пятибратов. — Потому что роль региона является очень высокой и с точки зрения осуществления идеологической работы, и с точки зрения практической работы. С точки зрения даже работы с иностранными государствами. А роль Башкортостана в этом отношении крайне велика. Не говоря о том, что это еще и многонациональный регион».

Ранее взаимодействие власти и народа в Башкирии оценил член экспертного совета Ассоциации независимого общественного мониторинга, лектор Российского общества «Знание», кандидат социологических наук Антон Лукаш.