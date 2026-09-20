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17:03 (UTC+5), 20 Сентября 2026

Энже Ахмадуллина: «Прийти на выборы — не просто галочка в бюллетене»

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами, председатель Общественной палаты Башкортостана Энже Ахмадуллина рассказала свою историю в политике.

Фото: Энже Ахмадуллина | канал в Макс
Галина Бахшиева
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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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«Много лет назад моя история в политике и общественной жизни началась здесь — на обычном УИКе. Я пришла сюда рядовым членом комиссии, чтобы просто помочь процессу. Но именно здесь, глядя на то, как формируется воля народа, я поняла, насколько это важно.

Шаг за шагом я росла: стала председателем УИКа, взяв на себя ответственность за организацию процесса. Потом был новый этап — работа депутатом. Сегодня возглавляю общественное наблюдение в республике. Этот путь научил меня главному: будущее не где-то там, оно создается здесь и сейчас, нашими руками и нашим выбором.

Сегодня я снова делаю свой выбор. Голосую за стабильность, за развитие и за то, чтобы голос каждого был услышан.

Прийти на выборы — это не просто галочка в бюллетене. Это возможность сказать: «Я здесь, я решаю, каким будет мой город и моя страна». Давайте вместе выберем достойное будущее!» – написала Энже Ахмадуллина на своей странице в соцсетях.

Напомним, по данным на 15 часов 20 сентября явка в регионе составила 69,37% — это 1 961 692 избирателя. Как сообщила секретарь ЦИК республики Марина Долматова, в Уфе явка на данный момент составляет 65,39%. Средняя явка по городам региона — 70,23%, по районам — 77,45%.

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