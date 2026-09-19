ЦИК Башкирии: явка на 15 часов 19 сентября составила 43,48%

В Башкирии к 15 часам второго дня выборов в Госдуму проголосовали 43,48 процента от общего числа зарегистрированных избирателей. Это 1 270 275 человек, озвучила промежуточные данные секретарь ЦИК республики Марина Долматова.

«В Республике Башкортостан всегда выборы проходят легитимно, открыто, гласно», — отметила секретарь ЦИК РБ.

Она добавила, что в лидерах Аскинский, Балтачевский, Благоварский, Бураевский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зилаирский, Кигинский, Миякинский, Салаватский, Татышлинский, Фёдоровский, Хайбуллинский, Чекмагушевский муниципальные районы, где проголосовало уже более половины избирателей. В городах Агидель, Кумертау, Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, в районах города Уфы – Дёмском, Калининском, Кировском, Октябрьском и Советском проголосовали уже более 40 процентов избирателей.

Марина Долматова также напомнила, избиратели, которые не могут самостоятельно прийти на участок по состоянию здоровья, голосуют на дому. По дать заявку на голосование на дому можно до 14 часов по местному времени 20 сентября. Лично посетить избирательные участки можно до 20 часов.

Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Совета городского округа город Уфа и представителей органов местного самоуправления.