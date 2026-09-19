Русские швейцарцы отдали свои голоса на выборах-2026 в Башкирии

Чуть больше двухсот человек живут в деревне Русская Швейцария Белебеевского района Башкирии. Из них 100 — избиратели, в основном пенсионеры. Для них выборы — это повод собраться вместе, увидеться, обсудить насущные дела: как сохранить деревню живой, чтобы дорогу чистили, чтобы фельдшерский пункт работал, чтобы дети возвращались, а не только уезжали.

Администрация Максим-Горьковского сельсовета обеспечила подвоз жителей в центральную усадьбу, где находится избирательный участок, и организовала надомное голосование для пожилых пенсионеров, которым уже непросто дойти пешком. Маленькие шаги — но за ними стоит уважение к людям, которые всю жизнь прожили на этой земле и не утратили желания участвовать в общегосударственных процессах.

Ранее Башинформ рассказывал, как в Башкирии голосуют жители Ташкента.