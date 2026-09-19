Политолог Зубайдуллин рассказал о единстве народов на примере Башкирии

В Общественном пресс-центре «Выборы — 2026» в Уфе 19 сентября прошла дискуссионная площадка с участием политологов «Год единства народов России: почему консолидация общества становится фактором устойчивости». Одним из спикеров выступил политолог, преподаватель БАГСУ при Главе Башкирии Игорь Зубайдуллин.

Он убеждён, что основой для объединения людей была и остаётся культура.

«Людей объединяет культура», — заявил политолог.

В качестве примера он привёл опыт Башкортостана, где регулярно проходят мероприятия, позволяющие увидеть культурное многообразие региона. Среди них — Всероссийская детская фольклориада, фестиваль «Славяне XXI века» и День национального костюма.

«Вот эти мероприятия позволяют увидеть культурные национальные особенности каждого народа, который проживает у нас в регионе, и в то же время увидеть то, что, несмотря на все эти культурные различия, мы всё равно единая нация — единый народ, россияне», — отметил Игорь Зубайдуллин.

Отдельно он остановился на роли педагогов — воспитателей детских садов, школьных учителей, преподавателей колледжей и вузов. По его мнению, в этом контексте показательна встреча Главы республики Радия Хабирова с молодыми педагогами родных языков и литературы, которая прошла в межвузовском кампусе.

«Именно педагоги родных языков и родной литературы формируют представления о принадлежности и к своей нации, и одновременно к стране в целом. Поэтому, по моему мнению, именно культура способна объединить и сплотить», — подчеркнул политолог.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что консолидация общества сегодня становится не абстрактной идеей, а фактором устойчивости региона и страны в целом.

Ранее в Уфе обсудили, как блогеры и спортсмены формируют ценности молодёжи.