Воскресенье, 20 Сентября 2026
Уфа
+5 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
17:58 (UTC+5), 19 Сентября 2026

Политолог Зубайдуллин рассказал о единстве народов на примере Башкирии

«Культура способна объединить и сплотить», – уверен эксперт.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

В Общественном пресс-центре «Выборы — 2026» в Уфе 19 сентября прошла дискуссионная площадка с участием политологов «Год единства народов России: почему консолидация общества становится фактором устойчивости». Одним из спикеров выступил политолог, преподаватель БАГСУ при Главе Башкирии Игорь Зубайдуллин.

Он убеждён, что основой для объединения людей была и остаётся культура.

«Людей объединяет культура», — заявил политолог.

В качестве примера он привёл опыт Башкортостана, где регулярно проходят мероприятия, позволяющие увидеть культурное многообразие региона. Среди них — Всероссийская детская фольклориада, фестиваль «Славяне XXI века» и День национального костюма.

«Вот эти мероприятия позволяют увидеть культурные национальные особенности каждого народа, который проживает у нас в регионе, и в то же время увидеть то, что, несмотря на все эти культурные различия, мы всё равно единая нация — единый народ, россияне», — отметил Игорь Зубайдуллин.

Отдельно он остановился на роли педагогов — воспитателей детских садов, школьных учителей, преподавателей колледжей и вузов. По его мнению, в этом контексте показательна встреча Главы республики Радия Хабирова с молодыми педагогами родных языков и литературы, которая прошла в межвузовском кампусе.

«Именно педагоги родных языков и родной литературы формируют представления о принадлежности и к своей нации, и одновременно к стране в целом. Поэтому, по моему мнению, именно культура способна объединить и сплотить», — подчеркнул политолог.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что консолидация общества сегодня становится не абстрактной идеей, а фактором устойчивости региона и страны в целом.

Ранее в Уфе обсудили, как блогеры и спортсмены формируют ценности молодёжи.

Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
1 из 1
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru