В Уфе на выборы пришли хоккеисты «Салавата Юлаева»

В Уфе в числе первых на выборы пришли хоккеисты и главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. Как отметил главный тренер команды, участие в общественной жизни — это его личный долг.
«Я пришёл, потому что мне небезразлично будущее нашей республики и страны. Мы здесь живем, здесь растут наши дети, и мне важно, чтобы голос каждого был услышан. Это наш гражданский долг. От нашего выбора зависит то, как мы будем жить дальше, как будет развиваться спорт и социальная сфера. На льду мы выкладываемся ради победы — и в жизни мы должны стараться сделать так, чтобы всем было хорошо», — говорит Виктор Козлов.
Воспитанник уфимского клуба, защитник Сергей Варлов уверен, что участие в выборах влияет на развитие региона и те положительные изменения, которые люди видят в повседневной жизни.
Нападающий Данила Алалыкин подчеркнул, что участие в голосовании не формальность, а возможность выразить своё отношение к Башкортостану, где он родился, вырос, живёт и работает.
«Я пришёл, потому что это возможность сказать свое слово. Мы живем в Башкортостане, это наш дом. Если мы хотим что-то сделать лучше, нужно не оставаться в стороне, а приходить и голосовать», — рассказал Данил Алалыкин.
Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Совета городского округа город Уфа и представителей органов местного самоуправления.
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