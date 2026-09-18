В Уфе на выборы пришли хоккеисты «Салавата Юлаева»

Воспитанник уфимского клуба, защитник Сергей Варлов уверен, что участие в выборах влияет на развитие региона и те положительные изменения, которые люди видят в повседневной жизни.

Нападающий Данила Алалыкин подчеркнул, что участие в голосовании не формальность, а возможность выразить своё отношение к Башкортостану, где он родился, вырос, живёт и работает.

«Я пришёл, потому что это возможность сказать свое слово. Мы живем в Башкортостане, это наш дом. Если мы хотим что-то сделать лучше, нужно не оставаться в стороне, а приходить и голосовать», — рассказал Данил Алалыкин.

Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Совета городского округа город Уфа и представителей органов местного самоуправления.