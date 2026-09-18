Суббота, 19 Сентября 2026
Уфа
+11 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПВыборы-2026КультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
19:46 (UTC+5), 18 Сентября 2026

В Уфе на выборы пришли хоккеисты «Салавата Юлаева»

Главный тренер команды Виктор Козлов отметил, что участие в общественной жизни — это его личный долг.

Фото: пресс-служба | ХК «Салават Юлаев»
Инсаф Хужабирганов
Прослушать статью:

В Уфе в числе первых на выборы пришли хоккеисты и главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов. Как отметил главный тренер команды, участие в общественной жизни — это его личный долг.

«Я пришёл, потому что мне небезразлично будущее нашей республики и страны. Мы здесь живем, здесь растут наши дети, и мне важно, чтобы голос каждого был услышан. Это наш гражданский долг. От нашего выбора зависит то, как мы будем жить дальше, как будет развиваться спорт и социальная сфера. На льду мы выкладываемся ради победы — и в жизни мы должны стараться сделать так, чтобы всем было хорошо», — говорит Виктор Козлов.
пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
пресс-служба ХК «Салават Юлаев»
Фото: пресс-служба | ХК «Салават Юлаев»
1 из 2

Воспитанник уфимского клуба, защитник Сергей Варлов уверен, что участие в выборах влияет на развитие региона и те положительные изменения, которые люди видят в повседневной жизни.

Нападающий Данила Алалыкин подчеркнул, что участие в голосовании не формальность, а возможность выразить своё отношение к Башкортостану, где он родился, вырос, живёт и работает.

«Я пришёл, потому что это возможность сказать свое слово. Мы живем в Башкортостане, это наш дом. Если мы хотим что-то сделать лучше, нужно не оставаться в стороне, а приходить и голосовать», — рассказал Данил Алалыкин.

Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Совета городского округа город Уфа и представителей органов местного самоуправления.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru