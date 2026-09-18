В Башкирии депутат Госдумы Эльвира Аиткулова отдала свой голос

Депутат Госдумы Эльвира Аиткулова приняла участие в выборах. Она проголосовала на избирательном участке №417 Уфы.

Она отметила, что рядом с избирательным участком проходят небольшие праздничные мероприятия, что создает тёплую, объединяющую атмосферу.

«Ведь выборы — это не только серьёзное событие, но и своего рода общий праздник, когда мы все вместе думаем о будущем. Именно сейчас особенно важно показать наше единство, подтвердить верность тому курсу, который выбрала страна, курсу нашего Президента. Каждый голос на избирательном участке — это вклад в стабильность, в наше общее будущее, в силу и независимость большой многонациональной России», — сказала Эльвира Аиткулова.

Напомним, с 18 по 20 сентября 2026 года в Башкирии проходят выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации девятого созыва, депутатов Совета городского округа город Уфа и представителей органов местного самоуправления.