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15:52 (UTC+5), 18 Сентября 2026

На избирательном участке в Уфе могут проголосовать люди без прописки

На избирательном участке № 119 в Уфе могут проголосовать граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в России, сообщили в ЦИК Башкирии.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Центральная избирательная комиссия РБ определила избирательный участок № 119 (Уфа, улица Октябрьской революции, 75) местом для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ, на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

«При отсутствии постоянной регистрации на территории Российской Федерации граждане могут проголосовать только на избирательном участке, специально определенном для голосования таких граждан. Это требование статей 16 и 17 Федерального закона „О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“», — говорится в сообщении ЦИК Башкирии.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в больницах Башкирии работают 90 избирательных участков.

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