На избирательном участке в Уфе могут проголосовать люди без прописки

Центральная избирательная комиссия РБ определила избирательный участок № 119 (Уфа, улица Октябрьской революции, 75) местом для голосования граждан, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах РФ, на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.
«При отсутствии постоянной регистрации на территории Российской Федерации граждане могут проголосовать только на избирательном участке, специально определенном для голосования таких граждан. Это требование статей 16 и 17 Федерального закона „О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации“», — говорится в сообщении ЦИК Башкирии.
Ранее Башинформ сообщил о том, что в больницах Башкирии работают 90 избирательных участков.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.