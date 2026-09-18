Илшат Тажитдинов осмотрел помещение для голосования, ознакомился с организацией работы участковой комиссии, проверил наличие информационных материалов и условий для соблюдения тайны волеизъявления избирателей.



«Выборы — это ответственность за будущее страны, республики и родного города. Особенно важно, чтобы депутатский корпус на всех уровнях был профессиональным, ответственным и ориентированным на реальные запросы людей. От качества работы Государственной Думы и городского Совета зависят развитие законодательства, решение городских вопросов и качество жизни граждан, — заявил Илшат Тажитдинов. — Сегодня особенно важны наше единство и зрелая гражданская позиция. Участие в голосовании — это вклад каждого из нас в укрепление России и нашу общую Победу».



По мнению Тажитдинова, трехдневный формат голосования создает дополнительные возможности для избирателей, которые по разным причинам не могут проголосовать в единый день. Он добавил, что в Башкортостане обеспечена прозрачность процедуры, работают наблюдатели, и призвал жителей республики ответственно подойти к участию в выборах и воспользоваться своим правом, которое гарантирует Конституция.

Как ранее сообщал Башинформ, с 18 по 20 сентября 3250 участковых избирательных комиссий будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Численность избирателей Башкирии по состоянию на 1 июля составляет 2 955 278 человек.