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13:36 (UTC+5), 18 Сентября 2026

И.о. спикера парламента Башкирии проголосовал на выборах

Исполняющий обязанности председателя Госсобрания — Курултая Башкортостана Илшат Тажитдинов принял участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы и депутатов Уфимского городского Совета шестого созыва.

Фото: Ильгиз Абдуллин | пресс-служба Госсобрания РБ
Галина Бахшиева
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Илшат Тажитдинов осмотрел помещение для голосования, ознакомился с организацией работы участковой комиссии, проверил наличие информационных материалов и условий для соблюдения тайны волеизъявления избирателей. 
 
«Выборы — это ответственность за будущее страны, республики и родного города. Особенно важно, чтобы депутатский корпус на всех уровнях был профессиональным, ответственным и ориентированным на реальные запросы людей. От качества работы Государственной Думы и городского Совета зависят развитие законодательства, решение городских вопросов и качество жизни граждан, — заявил Илшат Тажитдинов. — Сегодня особенно важны наше единство и зрелая гражданская позиция. Участие в голосовании — это вклад каждого из нас в укрепление России и нашу общую Победу».
 
По мнению Тажитдинова, трехдневный формат голосования создает дополнительные возможности для избирателей, которые по разным причинам не могут проголосовать в единый день. Он добавил, что в Башкортостане обеспечена прозрачность процедуры, работают наблюдатели, и призвал жителей республики ответственно подойти к участию в выборах и воспользоваться своим правом, которое гарантирует Конституция.

Как ранее сообщал Башинформ, с 18 по 20 сентября 3250 участковых избирательных комиссий будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Численность избирателей Башкирии по состоянию на 1 июля составляет 2 955 278 человек.

Ильгиз Абдуллин пресс-служба Госсобрания РБ
Ильгиз Абдуллин пресс-служба Госсобрания РБ
Ильгиз Абдуллин пресс-служба Госсобрания РБ
Ильгиз Абдуллин пресс-служба Госсобрания РБ
Фото: Ильгиз Абдуллин | пресс-служба Госсобрания РБ
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