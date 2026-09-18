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22:22 (UTC+5), 18 Сентября 2026

В Башкирии завершился первый день голосования – фоторепортаж

В Башкирии завершился первый день голосования на выборах депутатов Государственной Думы, которые проходят с 18 по 20 сентября. Избирательные участки в республике открылись ровно в восемь утра и работали до восьми вечера.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков
Прослушать статью:
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Валерий Шахов ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
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Как сообщили в Общественном пресс-центре, уже с первых часов жители региона начали активно проявлять свою гражданскую позицию.

К концу первого дня голосования явка в Башкирии превысила 30% от общего числа зарегистрированных избирателей, что значительно выше показателей предыдущих выборов в Госдуму.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Марат Гадилов охарактеризовал такие результаты как достаточно хороший итог, отметив активность как городских округов, так и сельских районов. По его словам, в Башкортостане население традиционно с удовольствием ходит на выборы, и особенно это заметно в сельской местности, где процесс голосования приобретает праздничный характер.

Выборы продлятся три дня, избирательные участки откроются завтра и послезавтра. Жителям республики предстоит избрать депутатов Госдумы, горсовета Уфы, а также представителей органов местного самоуправления.

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