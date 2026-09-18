В Башкирии завершился первый день голосования – фоторепортаж

Как сообщили в Общественном пресс-центре, уже с первых часов жители региона начали активно проявлять свою гражданскую позицию.
К концу первого дня голосования явка в Башкирии превысила 30% от общего числа зарегистрированных избирателей, что значительно выше показателей предыдущих выборов в Госдуму.
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Марат Гадилов охарактеризовал такие результаты как достаточно хороший итог, отметив активность как городских округов, так и сельских районов. По его словам, в Башкортостане население традиционно с удовольствием ходит на выборы, и особенно это заметно в сельской местности, где процесс голосования приобретает праздничный характер.
Выборы продлятся три дня, избирательные участки откроются завтра и послезавтра. Жителям республики предстоит избрать депутатов Госдумы, горсовета Уфы, а также представителей органов местного самоуправления.
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