В Башкирии завершился первый день голосования – фоторепортаж

Как сообщили в Общественном пресс-центре, уже с первых часов жители региона начали активно проявлять свою гражданскую позицию.

К концу первого дня голосования явка в Башкирии превысила 30% от общего числа зарегистрированных избирателей, что значительно выше показателей предыдущих выборов в Госдуму.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии республики Марат Гадилов охарактеризовал такие результаты как достаточно хороший итог, отметив активность как городских округов, так и сельских районов. По его словам, в Башкортостане население традиционно с удовольствием ходит на выборы, и особенно это заметно в сельской местности, где процесс голосования приобретает праздничный характер.

Выборы продлятся три дня, избирательные участки откроются завтра и послезавтра. Жителям республики предстоит избрать депутатов Госдумы, горсовета Уфы, а также представителей органов местного самоуправления.