«Мы во всеоружии»: в ЦИК оценили готовность России к выборам

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о стопроцентной готовности страны к проведению голосования на выборах депутатов Госдумы. Главные тезисы главы ЦИК — в материале «Башинформа».

По состоянию на 1 июля численность избирателей в России превышает 111 млн, за границей — 1,8 млн. На Байконуре проголосовать смогут 11 502 избирателя. По словам Памфиловой, в предстоящих выборах впервые примут участие жители Донбасса и Новороссии.

Председатель ЦИК подчеркнула, что трехдневное голосование обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Как отметила глава ЦИК, безопасность на этих выборах — основной приоритет.

«Мы не жалуемся, мы не причитаем. Мы просто констатируем для того, чтобы смотреть прямо в глаза всем вызовам и угрозам», — сказала Памфилова. По ее словам, в регионах с военным положением установлен специальный порядок подготовки и проведения выборов.

ЦИК, по словам Памфиловой, удалось достичь максимальной устойчивости избирательной системы, ее гибкости и готовности оперативно реагировать на все вызовы и изменения обстановки, с которыми ЦИК неизбежно столкнется. Председатель комиссии отметила, что ЦИК не стала использовать сложившуюся сложную ситуацию как предлог для отказа от выборов или чтобы «сократить или уменьшить те базовые принципы и стандарты, которые мы используем в обычное мирное время».

Накануне ЦИК предотвратила попытку дискредитировать государственную автоматизированную систему «Выборы» и систему дистанционного электронного голосования. «Мы так понимаем, что была задумана масштабная такая агрессия, киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве, (она) не удалась», — сказала Памфилова. В Центральной избирательной комиссии готовы и впредь отражать атаки, если они будут. Необходимые механизмы уже отработаны. «Все наши недруги настроены на то, чтобы сорвать эти нынешние выборы, потому что они прекрасно понимают, что мы нормально проведем выборы», — заключила глава ЦИК.

На выборах в Госдуму ЦИК проведет эксперимент по дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников. По словам Памфиловой, формат сейчас прорабатывается и впервые тестируется. Процедура состоится в тестовом режиме в одном из поселений Ненецкого автономного округа.

У пограничных переходов с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей откроют десять пунктов голосования. В частности, будет открыто четыре таких пункта в Калининградской области, один — в Ленинградской и пять — в Псковской. За границей организовано 333 избирательных участка в 152 странах.

На территории 10 регионов страны образовано 177 экстерриториальных избирательных участков. По словам Памфиловой, речь идёт о тех, где наблюдается повышенная угроза опасности. «На территории Донбасса и Новороссии образовано 66 таких избирательных участков с численностью избирателей более 133 тыс. (человек)», — добавила глава комиссии.

На предстоящих выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября, могут быть использованы продвинутые дипфейки для срыва голосования, сообщила Элла Памфилова.

«Сейчас это совершенно на новый уровень выходит, когда просто в режиме онлайн можно подменять картинку, что человек сейчас на участке стоит, делает то-то, а с помощью искусственного интеллекта при несанкционированном вторжении он будет делать совершенно другое», — заявила Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования, трансляция которого велась на сайте ЦИК. Также она подчеркнула, что Центризбирком гарантирует организацию прозрачного избирательного процесса вопреки любым возникающим трудностям.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в течение трех дней — с 18 по 20 сентября. Одновременно в Башкирии пройдут допвыборы депутата Госсобрания — Курултая РБ по Кизильскому избирательному округу № 28, выборы депутатов Уфимского горсовета, а также основные и дополнительные выборы депутатов ряда районов и сельских поселений.