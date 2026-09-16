Руководству региона представили нового начальника УФСБ России по Башкирии

16 сентября в Уфе руководству республики представили вновь назначенного начальника УФСБ России по РБ генерал-майора Романа Плотникова. Как информировал Башинформ, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.
Радий Хабиров поздравил Романа Плотникова с назначением и отметил, что Башкортостан и территориальное Управление ФСБ России выстроили эффективное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности в республике.
«Время сейчас непростое, и от слаженной работы всех силовых структур зависит очень многое. Башкортостан — крупный, экономически развитый и многонациональный регион. Наша общая задача — обеспечить спокойствие, общественно-политическую стабильность и предотвращение угроз для жителей республики», — сказал Радий Хабиров.
Глава региона подчеркнул, что в условиях специальной военной операции одним из ключевых направлений совместной работы является укрепление системы защиты и развитие необходимой инфраструктуры для обеспечения безопасности критически важных объектов.
Руководитель Башкортостана также выразил признательность предыдущему начальнику Управления Игорю Кочневу за многолетнюю службу, плодотворное сотрудничество и вручил ему орден генерала Шаймуратова за мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга. Радий Хабиров отметил, что благодаря слаженной работе силовых структур регион успешно решает задачи по обеспечению правопорядка и общественной стабильности.
Роман Плотников выразил готовность продолжить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти Башкортостана для решения задач, возложенных на региональное Управление ФСБ России.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.