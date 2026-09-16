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15:26 (UTC+5), 16 Сентября 2026

Руководству региона представили нового начальника УФСБ России по Башкирии

Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт
Ксения Калинина
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16 сентября в Уфе руководству республики представили вновь назначенного начальника УФСБ России по РБ генерал-майора Романа Плотникова. Как информировал Башинформ, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

Радий Хабиров поздравил Романа Плотникова с назначением и отметил, что Башкортостан и территориальное Управление ФСБ России выстроили эффективное взаимодействие по вопросам обеспечения безопасности в республике.

«Время сейчас непростое, и от слаженной работы всех силовых структур зависит очень многое. Башкортостан — крупный, экономически развитый и многонациональный регион. Наша общая задача — обеспечить спокойствие, общественно-политическую стабильность и предотвращение угроз для жителей республики», — сказал Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что в условиях специальной военной операции одним из ключевых направлений совместной работы является укрепление системы защиты и развитие необходимой инфраструктуры для обеспечения безопасности критически важных объектов.

Руководитель Башкортостана также выразил признательность предыдущему начальнику Управления Игорю Кочневу за многолетнюю службу, плодотворное сотрудничество и вручил ему орден генерала Шаймуратова за мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга. Радий Хабиров отметил, что благодаря слаженной работе силовых структур регион успешно решает задачи по обеспечению правопорядка и общественной стабильности.

Роман Плотников выразил готовность продолжить конструктивное взаимодействие с органами государственной власти Башкортостана для решения задач, возложенных на региональное Управление ФСБ России.

пресс-служба Главы РБ сайт
пресс-служба Главы РБ сайт
Фото: пресс-служба Главы РБ | сайт
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