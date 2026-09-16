Курултай Башкирии признан самым инициативным парламентом России

Отмечается, что с октября 2021 года парламентарии республики внесли в нижнюю палату российского парламента 55 новых законопроектов. Еще 12 инициатив перешли на рассмотрение из предыдущих созывов. Для сравнения: Брянская областная дума, которая заняла второе место, внесла 41 законопроект, а заксобрание Санкт-Петербурга, расположившееся на третьем месте, — 39.

Лидерство Курултая РБ — это показатель глубокой интеграции Башкирии в федеральную повестку, считает руководитель холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Столь высокая активность во многом связана с личным опытом Главы Башкортостана Радия Хабирова. В 2009–2016 годах он работал заместителем начальника Управления Президента России по внутренней политике. Региональные парламенты, как правило, вносят инициативы, согласованные с федеральным центром, а их реализация затем делегируется субъектам. Опыт Хабирова помогает республике точно улавливать федеральные тренды и выстраивать эффективную координацию при подготовке законодательных предложений», — пояснил он.

Как поясняют федеральные эксперты, востребованность законопроектов региона кроется в самой природе башкирского парламентаризма. Именно на местах, в городах и районах, видно, как работают те или иные инициативы в социальной сфере и экономике. Обращения жителей, депутатская работа «на земле» и практика правоприменения дают те нужные решения, которые потом могут быть полезны далеко за пределами республики. Многие законы, «рожденные» в Башкирии, действуют в других субъектах РФ и легли в основу федеральных правовых актов. Такой результат — заслуга сильной юридической школы Башкортостана, которая базируется на российской национальной правовой науке.

Радий Хабиров ранее неоднократно отмечал, что в 2020–2022 годах ключевым фокусом региональных правовых актов была борьба с пандемией и поддержка экономики. В 2024–2026 годах акценты сместились на меры поддержки участников СВО и членов их семей. Это показатель оперативной реакции властей Башкирии на новые вызовы.

Первое место Курултая закладывает основу для дальнейшего продвижения республиканской экспертизы на федеральном уровне, что позволит укрепить статус Башкортостана как одного из безусловных центров регионального законотворчества.

«Это результат системной работы, выстроенной в республике, и конструктивного диалога с федеральными органами власти. Лидерство Госсобрания среди региональных парламентов России отражает качество совместной работы и выстроенной в республике системы подготовки законодательных инициатив. Важную роль играет взаимодействие с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Его опыт работы на федеральном уровне и глубокое понимание механизмов госуправления помогают определять актуальные направления законотворческой работы и обеспечивать продвижение наших предложений. За каждым законопроектом стоят конкретные обращения граждан, практика муниципалитетов, предложения органов власти и результаты правоприменения. Наша задача — внимательно изучать эти материалы, качественно готовить законодательные решения и добиваться их поддержки. Важно, что при поддержке Главы республики инициативы получают возможность выходить на федеральный уровень и использоваться при решении общероссийских задач», — прокомментировал и. о. председателя Госсобрания – Курултая РБ Илшат Тажитдинов.

По мнению депутата Госсобрания Башкирии Шамиля Валеева, это закономерный итог тех принципов работы, сложившихся при покойном руководителе парламента региона Константине Толкачеве.

«Активно пользоваться правом федеральной законодательной инициативы — хорошая традиция, заложенная безвременно ушедшим от нас весной спикером Константином Толкачёвым. С первого своего созыва он был инициатором таких законопроектов сам и вовлекал весь Курултай в эту работу. Реакция Федерального Собрания на башкирские инициативы была в разные годы разной, он никогда не отчаивался и продолжал эту работу, сейчас количество перешло в качество — попаданий в „десяточку“ стало кратно больше.



Думаю, это можно связать и с тем, что во главе региона — правовед и замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Радий Хабиров, который вел работу с парламентом и знает тонкие настройки российской политики. Фактором для вдохновенного законотворчества явились и сложные времена, которые требуют от законодателя постоянной работы, это и про ковид, и про спецоперацию.



Приведу в пример и наш региональный закон о ветеранах военной журналистики, не имеющий аналогов, поскольку легализовать военкоров так никто пока и не решился, кроме нас. Продолжить эту практику без нашего дорогого Константина Борисовича — большой профессиональный вызов», — заявил Шамиль Валеев.