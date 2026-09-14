В Башкирии внесли изменения в госпрограмму по переселению соотечественников. Соответствующий документ подписал премьер-министр республики Андрей Назаров.
Программа охватывает период с 2026 по 2036 год. В документе уточнены объёмы финансирования госпрограммы — в соответствии с законами о федеральном и республиканском бюджетах. Всего планируется направить 27 249,6 тыс. рублей.
Ожидается, что всего в Башкирию прибудут и будут поставлены на учёт в МВД по РБ 725 человек: в 2024–2026 годах — по 75 человек ежегодно (27 участников и 48 членов семей), а с 2027 по 2036 год — по 50 человек ежегодно (20 участников и 30 членов семей). Среди них 350 человек трудоспособного возраста.
Напомним, в Башкортостане действует собственная региональная подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом». Она является частью федеральной госпрограммы. В рамках программы «Соотечественники» за пять лет в регион прибыло около 800 человек, сообщал ранее «Башинформ».
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