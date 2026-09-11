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22:35 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Уфе участники проекта «Атайсал» поделились социальными инициативами

Сегодня в Уфе на пленарном заседании V юбилейного республиканского форума «Ватан көсө – сила Отечества» его участники поделились опытом реализации социальных инициатив.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Так, паралимпиец, блогер и общественный деятель, уроженец Чекмагушевского района Рустам Набиев рассказал, что представляет Башкортостан в рамках спортивных и медиа-проектов. На собственные средства он сделал ремонт и закупил спортинвентарь для тренажёрного зала на малой родине – в селе Рапатово. А теперь предложил внести свой вклад в оборудование спортзала для детей и в райцентре.
 
Председатель общественного совета Ермекеевского района Кифая Шарафлисламова вместе с супругом Максутом стала инициатором нескольких добрых дел, в числе которых – благоустройство родника в селе Старошахово, а также создание музея в Ермекеевской средней школе.

А жительница Альшеевского района, предприниматель в сфере придорожного бизнеса Татьяна Гридина поддерживает малую родину на протяжении многих лет. В её активе – организация экологических субботников и благоустройство родников, проведение краеведческих лекций в собственном кафе.

Кроме того, предприниматель реализовала уникальный проект – при её поддержке режиссёр Эльвира Шрайнер и кинокомпания Life Style Cinema сняли художественно-документальный фильм «Александр Фёдорович Раев», посвящённый жизни российского государственного и общественного деятеля, основавшего в XVIII веке железнодорожную станцию Раевка и построившего здесь здание вокзала, школу и церковь. Отметим, что в 2025 году картину признали лучшим документальным фильмом на XIII Международном фестивале Skey-Cinema.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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В завершение форума Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды, а также памятные статуэтки активным участникам проекта «Атайсал», которые внесли существенный вклад в поддержку малой родины.

– Наш проект, прежде всего, про объединение общества. Это возможность реализовать свои лучшие качества. У каждого человека есть потребность делать добро, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому будьте здоровы. Пусть в ваших домах будет мир. И знайте, что все вы – невероятные люди.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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