В Уфе участники проекта «Атайсал» поделились социальными инициативами

Так, паралимпиец, блогер и общественный деятель, уроженец Чекмагушевского района Рустам Набиев рассказал, что представляет Башкортостан в рамках спортивных и медиа-проектов. На собственные средства он сделал ремонт и закупил спортинвентарь для тренажёрного зала на малой родине – в селе Рапатово. А теперь предложил внести свой вклад в оборудование спортзала для детей и в райцентре.
Председатель общественного совета Ермекеевского района Кифая Шарафлисламова вместе с супругом Максутом стала инициатором нескольких добрых дел, в числе которых – благоустройство родника в селе Старошахово, а также создание музея в Ермекеевской средней школе.
А жительница Альшеевского района, предприниматель в сфере придорожного бизнеса Татьяна Гридина поддерживает малую родину на протяжении многих лет. В её активе – организация экологических субботников и благоустройство родников, проведение краеведческих лекций в собственном кафе.
Кроме того, предприниматель реализовала уникальный проект – при её поддержке режиссёр Эльвира Шрайнер и кинокомпания Life Style Cinema сняли художественно-документальный фильм «Александр Фёдорович Раев», посвящённый жизни российского государственного и общественного деятеля, основавшего в XVIII веке железнодорожную станцию Раевка и построившего здесь здание вокзала, школу и церковь. Отметим, что в 2025 году картину признали лучшим документальным фильмом на XIII Международном фестивале Skey-Cinema.
В завершение форума Глава Башкортостана Радий Хабиров вручил государственные награды, а также памятные статуэтки активным участникам проекта «Атайсал», которые внесли существенный вклад в поддержку малой родины.
– Наш проект, прежде всего, про объединение общества. Это возможность реализовать свои лучшие качества. У каждого человека есть потребность делать добро, – сказал Радий Хабиров. – Поэтому будьте здоровы. Пусть в ваших домах будет мир. И знайте, что все вы – невероятные люди.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.