В Уфе участники проекта «Атайсал» поделились социальными инициативами

Так, паралимпиец, блогер и общественный деятель, уроженец Чекмагушевского района Рустам Набиев рассказал, что представляет Башкортостан в рамках спортивных и медиа-проектов. На собственные средства он сделал ремонт и закупил спортинвентарь для тренажёрного зала на малой родине – в селе Рапатово. А теперь предложил внести свой вклад в оборудование спортзала для детей и в райцентре.



Председатель общественного совета Ермекеевского района Кифая Шарафлисламова вместе с супругом Максутом стала инициатором нескольких добрых дел, в числе которых – благоустройство родника в селе Старошахово, а также создание музея в Ермекеевской средней школе.

А жительница Альшеевского района, предприниматель в сфере придорожного бизнеса Татьяна Гридина поддерживает малую родину на протяжении многих лет. В её активе – организация экологических субботников и благоустройство родников, проведение краеведческих лекций в собственном кафе.

Кроме того, предприниматель реализовала уникальный проект – при её поддержке режиссёр Эльвира Шрайнер и кинокомпания Life Style Cinema сняли художественно-документальный фильм «Александр Фёдорович Раев», посвящённый жизни российского государственного и общественного деятеля, основавшего в XVIII веке железнодорожную станцию Раевка и построившего здесь здание вокзала, школу и церковь. Отметим, что в 2025 году картину признали лучшим документальным фильмом на XIII Международном фестивале Skey-Cinema.