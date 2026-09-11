В Уфе предложили создать музей Юрия Левитана

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир», уроженец Уфы Радик Батыршин на пленарном заседании V юбилейного республиканского форума «Ватан көсө – сила Отечества» рассказал, что часто бывает в Башкортостане, где живут его родственники.

Он предложил создать музей Юрия Левитана на базе бывшей радиостанции Коминтерна, откуда во время Великой Отечественной войны выходил в эфир легендарный диктор, а также пригласил на практику студентов из республики.

– Мы – одна из самых технологически продвинутых телерадиокомпаний. У нас уже более 15 лет созданы виртуальные рабочие места, полностью виртуальный плейаут. Есть что показать и чему научить, – сказал Радик Батыршин. – Поэтому мы готовы в любое время подписать договор о прохождении практики с Уфимским университетом науки и технологий.