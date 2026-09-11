Суббота, 12 Сентября 2026
Уфа
+15 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Политика
22:10 (UTC+5), 11 Сентября 2026

В Уфе назвали поддержку ветеранов СВО важной миссией проекта «Атайсал»

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
Прослушать статью:

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Гафурийского района Илья Макаров в своём выступлении на пленарном заседании V юбилейного республиканского форума «Ватан көсө — сила Отечества» подчеркнул важность поддержки защитников Родины, в том числе реабилитации бойцов, получивших тяжёлые ранения на передовой.

— Понятие «Атайстал» для меня — это народ, ради которого ты готов встать на защиту Родины, выполнить долг и отстоять свою землю. А дети — это наше будущее, ради которого мы живём, движемся и делаем добрые дела, — сказал Илья Макаров.

Глава Башкортостана назвал поддержку ветеранов специальной военной операции важной миссией проекта «Атайсал».

— Мы сейчас помогаем ребятам на передовой и делаем это достойно. Увеличиваем поставки техники и оборудования, — отметил Радий Хабиров. — Но впереди у нас большая работа. Бойцы будут возвращаться. Многие из них — с тяжёлыми травмами. 

Им будут помогать государство, фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО. Но и мы все должны будем этим заниматься. Каждый по-своему. Где-то обнять, поддержать, подлечить, направить, помочь с работой. Это тоже будет миссия «Атайсала».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru