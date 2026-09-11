В Уфе назвали поддержку ветеранов СВО важной миссией проекта «Атайсал»

Председатель Ассоциации ветеранов СВО Гафурийского района Илья Макаров в своём выступлении на пленарном заседании V юбилейного республиканского форума «Ватан көсө — сила Отечества» подчеркнул важность поддержки защитников Родины, в том числе реабилитации бойцов, получивших тяжёлые ранения на передовой.

— Понятие «Атайстал» для меня — это народ, ради которого ты готов встать на защиту Родины, выполнить долг и отстоять свою землю. А дети — это наше будущее, ради которого мы живём, движемся и делаем добрые дела, — сказал Илья Макаров.

Глава Башкортостана назвал поддержку ветеранов специальной военной операции важной миссией проекта «Атайсал».

— Мы сейчас помогаем ребятам на передовой и делаем это достойно. Увеличиваем поставки техники и оборудования, — отметил Радий Хабиров. — Но впереди у нас большая работа. Бойцы будут возвращаться. Многие из них — с тяжёлыми травмами.

Им будут помогать государство, фонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО. Но и мы все должны будем этим заниматься. Каждый по-своему. Где-то обнять, поддержать, подлечить, направить, помочь с работой. Это тоже будет миссия «Атайсала».