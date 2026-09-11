В парке «Патриот» под Уфой откроют духовно‑просветительский центр

4 ноября в военно-патриотическом парке «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова откроют духовно‑просветительский центр. Его проект подготовил заслуженный строитель России Рабис Салихов.
– У меня была идея – поставить в парке «Патриот» небольшую церковь и мечеть в память о наших павших воинах. Рад, что эту задумку удалось воплотить, – сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров на V Республиканском форуме «Ватан көсө – сила Отечества».
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