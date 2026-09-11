Радий Хабиров дал поручение по представительствам Башкирии в регионах

– Мы понимали, что огромной созидательной силой являются те, кто нашёл своё призвание, свою судьбу за пределами республики. Башкортостан очень богат на талантливых, амбициозных, умных людей. Мы стали привлекать их к этой работе и узнали, что многие из них давно помогают малой родине, – сказал Радий Хабиров. – Здорово, что люди, которые родились и выросли здесь, не забывают о родной республике и многое делают для её развития.

Глава Башкортостана предложил организовать работу представительств республики в Москве и других крупных регионах таким образом, чтобы они стали центрами объединения земляков, и поручил правительству проработать этот вопрос.