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16:30 (UTC+5), 11 Сентября 2026

Глава Башкирии ознакомился с работой выставки в рамках проекта «Атайсал»

11 сентября в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров перед началом пленарного заседания пятого, юбилейного республиканского форума «Ватан көсө – сила Отечества» осмотрел выставку, размещенную в фойе уфимского конгресс-холла «Торатау».

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

На ней были представлены макеты реализованных в рамках «Атайсала» проектов. Так, в частности, представители Чишминского района рассказали, что в их муниципалитете были благоустроены парки и родники, оказывалась помощь детскому спорту и людям с ограниченными возможностями.

В Иглинском районе движение «Атайсал» получило широкое развитие. На сегодняшний день реализовано около 1000 проектов, привлечено более 100 миллионов рублей материальной и нематериальной помощи. За этими цифрами — неравнодушные люди, которые помогают родным сёлам, строят и восстанавливают объекты, благоустраивают территории, сохраняют память и поддерживают тех, кому сегодня нужна помощь.

В деревне Мамадалево Дюртюлинского района на месте разрушенного сельского клуба возведён мемориальный комплекс с памятником Скорбящей матери, стелой с именами погибших героев и Вечным огнём. Также появились аллеи «Долголетие», «Единство» в селе Дюртюли, аллея 275-летия деревни Сарсаз, и открыт этнографический музей в СДК деревни Сарсаз.

Глава региона пообщался с тремя сестрами: Ямигой Калимуллиной, Лидией Яшкузиной и Людмилой Матюшиной, которые открыли в селе Красный Ключ Нуримановского района Дом ремесла. В нем находятся народные художественные творчества, ткачество и вышивка традиционных марийских узоров на полотнах, лаптеплетение и реконструкция старинных оборудований.

По словам сестер, они регулярно проводят экскурсии для туристов, мастер-классы по направлениям творчества. Каждый желающий может принять в них участие – чтобы люди не только приходили смотреть на представленные предметы, но и могли сами создать что-то, привнести вклад в традиции марийского народа.

Радий Хабиров осмотрел и экспозицию фотопортретов наших известных земляков, которые живут и работают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и многих других регионах России.

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